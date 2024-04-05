أول أيام عيد الفطر في تونس 2024.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل

لم تحدد دولة تونس حتى الآن موعد أول أيام عيد الفطر في تونس 2024 والذي يستعد له المسلمون للاحتفال به بعد نهاية شهر رمضان الكريم.

ومن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في تونس يوم الأربعاء إذا كان رمضان هذا العام 30 يوما، بحسب هيئة الأوقاف ولكن مركز الفلك الدولي أوضح أن أول أيام عيد الفطر في البلاد سيكون الأربعاء 10 أبريل الجاري.

متى يتم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك؟

أول أيام عيد الفطر في تونس 2024 سيتم الإعلان عنه بمجرد رؤية هلال شهر شوال الشهر العاشر في السنة الهجرية وذلك ليلة 29 رمضان لاستطلاع ميلاد هلال شهر شوال لعام 1445، ورغم أن تأكيد الموعد لا يكون إلا بثبوت الرؤية الشرعية للهلال، ولكن يوجد موعد ثابت وفقًا للحسابات الفلكية.

الحسابات الفلكية لأول أيام عيد الفطر في تونس 2024

ولم تشر حكومة تونس حتى الآن عن موعد أول عيد الفطر 2024 في تونس، ولكن فلكيا سيبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل ويستمر لمدة 3 أيام، في الوقت الذي أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، أن قيمة زكاة الفطر 2024 في تونس، وهي 1750 مليمًا تونسيًا عن كل مسلم، ويجب على كل مسلم ومسلمة إخراج زكاة الفطر كما حددها الشرع الحنيف.