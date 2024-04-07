مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأحد 7-4-2024

يتحرى المسلمون في نهاية رمضان، مواعيد الصلوات الخمس، حتى يؤدونها على وقتها، لذا تقدم جريدة «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة، وبالأخص موعد صلاة الفجر في المغرب اليوم الأحد 7-4-2024.

وبشكل يومي تنشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب مواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الأحد 7-4-2024

تختلف مواقيت الصلاة من منطقة لأخرى، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في مدينة الدار البيضاء كالتالي:

أذان الفجر 4:31 صباحًا.

الشروق 6:10 صباحًا.

الظهر 12:38 مساءً

العصر 4:09 مساءً.

المغرب 6:58 مساءً.

العشاء 8:19 مساءً.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأحد 7-4-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في المغرب، ويمكن رصد بعض المحافظات كالتالي:

يُرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في المدن المغربية المختلفة في تمام الساعة 4:48 صباحا، بينما في فاس يكون الساعة 4:20 صباحا.

موعد أذان الظهر في المغرب في فاس اليوم الأحد 7-4-2024

يُرفع أذان الظهر في فاس بتمام الساعة 12:27 مساءً، فيما يؤذن لصلاة العصر الساعة 3:58 مساءً، وصلاة المغرب تحين في تمام الساعة 6:48، أما صلاة العشاء فتحين في تمام الساعة 8:09.

موعد أذان العصر في المغرب في مكناس اليوم الأحد 7-4-2024

يحين موعد أذان الفجر بمدينة مكناس، في تمام الساعة 4:22، أما أذان الظهر فيحين في تمام الساعة 12:29، فيما يحين أذان العصر في 4:01، والمغرب في تمام الساعة 6:50، ويحين موعد أذان العشاء في تمام الساعة 8:11.

موعد أذان المغرب في المغرب في طنجة اليوم الأحد 7-4-2024

يحين موعد أذان الفجر بمدينة طنجة في تمام الساعة 4:19، بينما يحين أذان الظهر في تمام الساعة 12:30، وأذان العصر في 4:03، أما المغرب فيحين في تمام الساعة 6:52، والعشاء في تمام الساعة 8:16.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في المغرب، أن عدد ساعات الصيام في العاصمة الرباط سيبلغ نحو 16 ساعة، وهي أطول عاصمة عربية من حيث عدد ساعات الصيام.