مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد 7-4-2024
كتب:
عمرو حسني
11:52 م | السبت 06 أبريل 2024
صلاة المغرب
يتحرى المسلمون في نهاية رمضان، مواعيد الصلوات الخمس، حتى يؤدونها على وقتها، لذا تقدم جريدة «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة عموما، وبالأخص موعد صلاة الفجر في تونس اليوم الأحد 7-4-2024.
وبشكل يومي تنشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تونس مواقيت الصلاة.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الأحد 7-4-2024
تختلف مواقيت الصلاة من منطقة لأخرى، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في مدينة تونس كالتالي:
أذان الفجر 4:48 صباحًا.
الشروق 5:57 صباحًا.
الظهر 12:22 مساء
العصر 3:58 مساءً.
المغرب 6:46 مساءً.
العشاء 8:13 مساءً.
موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد 7-4-2024
ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في تونس، ويمكن رصد بعض المحافظات كالتالي:
يُرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في المدن التونسية المختلفة في تمام الساعة 4:48 صباحا، بينما في سوسة يكون الساعة 4:20 صباحا.
موعد أذان الظهر في تونس في سوسة اليوم الأحد 7-4-2024
يُرفع أذان الظهر في سوسة بتمام الساعة 12:20 مساءً، فيما يؤذن لصلاة العصر الساعة 3:56 مساءً، وصلاة المغرب تحين في الساعة 6:44، أما صلاة العشاء فتحين في تمام الساعة 8:09.
موعد أذان العصر في تونس في دوز اليوم الأحد 7-4-2024
يحين موعد أذان الفجر في تونس العاصمة، في الساعة 4:32، أما أذان الظهر قيحين في الساعة 12:26، ويحين أذان العصر في 4:01، بينما يحين المغرب في تمام الساعة 6:48، والعشاء في تمام الساعة 8:11.
موعد أذان المغرب في تونس في جربة اليوم الأحد 7-4-2024
يحين موعد أذان الفجر بمدينة جربة في تمام الساعة 4:23، أما أذان الظهر فيحين في 12:19، وأذان العصر في 3:54، والمغرب في تمام الساعة 6:41، بينما يحين موعد أذان العشاء في تمام الساعة 8:05.
عدد ساعات الصيام في تونس اليوم
وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في تونس، أن عدد ساعات الصيام سيكون نحو 14ساعة و18 دقيقة.