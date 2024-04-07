الحالة المرورية في ميادين القاهرة.. كثافات بشارع السودان

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

الحالة المرورية في محافظة القاهرة

وعن الحالة المرورية في محافظة القاهرة، يشهد طريق الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة على الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، كما تظهر سيولة مرورية على طريقي صلاح سالم والفسطاط وصولا إلى القلعة.

حالة المرور بمحافظة الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، هناك سيولة مرورية في مبدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسوادان وأعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان، بينما ظهرت كثافات مرتفعة في شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة أمام القادمين من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي.

الحالة المرورية في الإسماعيلية

أما عن الحالة المرورية في محافظة الإسماعيلية، نجد طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين كلا من الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم يشهد سيولة مرورية ماعد بعض الكثافات المتحركة، والتي لا تؤثر على حركة سير السيارات، كما يشهد الطريق على الكورنيش سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة.