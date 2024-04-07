موعد أذان الفجر اليوم 28 رمضان في القاهرة والمحافظات.. وداعا شهر الصوم

يمثل موعد أذان الفجر اليوم 28 رمضان في القاهرة والمحافظات، أهمية كبرى لملايين المسلمين الذين يحرصون على أداء الصلوات الخمس في موعدها خصوصًا ركعتي الفجر اللتان عرفتا بأنهما خير من الدنيا وما فيها، كما يعلن بدء صيام اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، وتبقي 48 ساعة فقط على حلول عيد الفطر المبارك.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان الفجر اليوم 28 رمضان في القاهرة والمحافظات، ضمن مواقيت الصلاة اليوم، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم بالقاهرة والمحافظات

ويختلف موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات الموافق ثامن أيام العشر الأواخر، من محافظة لأخرى، إذ يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس في بعض المحافظات، ومبكرًا دقيقتين في أقاليم أخرى.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الموافق ثامن أيام العشر الأواخر من رمضان، في تمام الساعة 4:11 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و33 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في القاهرة

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الأحد 7-4-2024 في تمام الساعة 4:08 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في 6 أكتوبر

ويرفع أذان الفجر اليوم في مدينة 6 أكتوبر اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان 2024، في تمام الساعة 4:08 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و28 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

ويأتي أذان الفجر اليوم الأحد الموافق 7-4-2024 في جميع المحافظات ثامن أيام العشر الأواخر من رمضان كما يلي: