موعد أذان الفجر اليوم 28 رمضان في القاهرة والمحافظات.. وداعا شهر الصوم
كتب:
أسماء أبو السعود
12:08 ص | الأحد 07 أبريل 2024
موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات - أرشيفية
يمثل موعد أذان الفجر اليوم 28 رمضان في القاهرة والمحافظات، أهمية كبرى لملايين المسلمين الذين يحرصون على أداء الصلوات الخمس في موعدها خصوصًا ركعتي الفجر اللتان عرفتا بأنهما خير من الدنيا وما فيها، كما يعلن بدء صيام اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، وتبقي 48 ساعة فقط على حلول عيد الفطر المبارك.
وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان الفجر اليوم 28 رمضان في القاهرة والمحافظات، ضمن مواقيت الصلاة اليوم، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
موعد أذان الفجر اليوم بالقاهرة والمحافظات
ويختلف موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات الموافق ثامن أيام العشر الأواخر، من محافظة لأخرى، إذ يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس في بعض المحافظات، ومبكرًا دقيقتين في أقاليم أخرى.
أذان الفجر اليوم في الإسكندرية
ويحل موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الموافق ثامن أيام العشر الأواخر من رمضان، في تمام الساعة 4:11 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و33 دقيقة.
أذان الفجر اليوم في القاهرة
ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الأحد 7-4-2024 في تمام الساعة 4:08 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
أذان الفجر اليوم في 6 أكتوبر
ويرفع أذان الفجر اليوم في مدينة 6 أكتوبر اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان 2024، في تمام الساعة 4:08 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و28 دقيقة.
أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات
ويأتي أذان الفجر اليوم الأحد الموافق 7-4-2024 في جميع المحافظات ثامن أيام العشر الأواخر من رمضان كما يلي:
- موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم: 4:03 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في أسوان اليوم: 4:10 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم: 4:13 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم: 4:09 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم: 4:02 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم: 4:09 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم: 4:10 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم: 4:01 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في جنوب سيناء اليوم: 4:02 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في المنصورة اليوم: 4:05 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في دمياط اليوم: 4:03 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم: 4:12 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في السويس اليوم: 4:03 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم: 4:06 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم: 3:56 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في الغربية اليوم: 4:07 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم: 4:11 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في قنا اليوم: 4:08 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في مطروح اليوم: 4:21 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم: 4:07 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في المنيا اليوم: 4:13 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم: 4:26 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم: 4:08 صباحًا.
- موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم: 4:07 صباحًا.