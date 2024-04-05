ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي وهمي «دون ترخيص»، كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة، للنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بمقابل مادي، والترويج عبر الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وعثر داخل الأكاديمية المشار إليها على «كمية من العقود بأسماء الراغبين في السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.