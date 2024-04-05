محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محور المنصورية «المرحلة الثانية»

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول 2 كيلومتر، بدءا من الطريق الدائري حتى كوبري عز، لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية.

تحسين الصورة الذهنية للمحور المروري

وأشار راشد في بيان إلى أن الأعمال تأتي استكمالا للمرحلة الأولى، وتهدف إلى تحسين الصورة الذهنية والبصرية لذلك المحور المروري الهام في إطار خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التي تشهدها المنطقة الأثرية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير وتحسين جودة الحياة بمختلف الأبعاد التنموية.

إنشاء ساحات انتظار

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم وضع رؤية حضارية متكاملة روعي بها كافة الاحتياجات المطلوبة التي تتماشى مع الطابع الأثرية للمنطقة وتحويلها إلى ممشى سياحي ومتنزهات حضارية من خلال رفع كفاءة الجزيرة الوسطي ودعمها بمواقع تجارية وانشاء ساحات انتظار للطريق ودورات مياه وأماكن للجلوس وكيدز إريا والمسطحات الخضراء اللازمة لتوفير المناخ المناسب للمواطنين المقيمين بالقرب من المنطقة كمتنفس لهم، إلى جانب جذب الأفواج والحافلات السياحية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته على الرسومات الهندسية للمشروع، مؤكدا على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع لعودة الشكل الحضاري للمنطقة مع مراعاة الاستغلال الأمثل للمساحات وضبط مناسيب ارتفاعات الأرصفة لتحقيق عوامل الاستدامة، لافتا أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد طبقا للرؤية الحضارية المتفق عليها.

مراجعة خطوط التنظيم

ووجه محافظ الجيزة بضرورة مراجعة خطوط التنظيم للاستفادة منها في توسعة الطريق مع رفع مخلفات الرتش الموجودة أولا بأول، إلى جانب الانتهاء من توصيل المرافق «كهرباء، مياه، صرف صحي»، مؤكداً على المرور الدوري على مواقع للعمل بالطريق للتأكد من الالتزام بالأعمال المحددة.