رسوم جدية التصالح في مخالفات بناء سطح أو عقار بالمدن والقرى.. ما الحد الأقصى؟

نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقرار رئيس الوزراء اللائحة، وتضمنت المادة السابعة قيمة سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع، يسدد صاحب طلب التصالح 25% جدية تصالح طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، إذ يتراوح الحد الأقصى لمبالغ جدية التصالح للمدن والمناطق الصناعية من 20 ألف إلى 160 ألف جنيه، أما الحد الأقصى لجدية التصالح في القرى يتراوح من 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه .

أنواع مخالفات البناء

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أنواع المخالفات والحد الأقصى لمبالغ جدية التصالح ومنها مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية بالمدن والمناطق الصناعية 20 ألف جدية تصالح، وفى القرى 5 آلاف جنيه، ومخالفات تغيير الاستخدام للمدن والمناطق الصناعية بحد أقصى 120 ألف جنيه، أما القرى 30 ألف جنية جدية التصالح، ومخالفات الأسوار الحد الأقصى لجدية التصالح 20 ألف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، أما القرى 5 آلاف جنيه، ومخالفات الردود للمدن والمناطق الصناعية 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للقرى.

مخالفات المباني

وتضمن الحد الأقصى لمبالغ جدية التصالح مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و12 ألف للقرى، ومخالفات بناء السطح بالكامل 80 ألف للمدن والمناطق الصناعية و20 ألف للقرى، أما بناء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال في عواصم المحافظات والمدن الجديدة 250 ألف جنيه حد أقصى لجدية التصالح، وفي المدن 160 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.