عاجل| أزمة تضرب الزمالك أمام فيوتشر.. غياب 12 لاعبا عن الفريق

يستعرض «الوطن سبورت» غيابات الزمالك أمام فيوتشر، خلال اللقاء المحدد له العاشرة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

غيابات الزمالك أمام فيوتشروتضم قائمة غيابات الزمالك أمام فيوتشر 12 لاعبا، وهم:

1- عبد الله السعيد (عدم القيد الإفريقي)

2- ناصر ماهر (عدم القيد الإفريقي)

3- سيف جعفر (عدم القيد الإفريقي)

4- محمود حمدي الونش (إصابة)

5- محمد عبد الشافي (إصابة)

6- يوسف أوباما (إصابة)

7- محمد صبحي (إصابة)

8- محمود علاء (إصابة)

9- محمد أشرف روقا (عدم الجاهزية)

10- إبراهيما نداي (عدم الجاهزية)

11- ترافيس موتيابا (لأسباب فنية)

12- محمد عاطف (لأسباب فنية).

الزمالك يسعى لتأكيد التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

وفاز فريق الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز، بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي، في ملعب السلام، ويسعى لتأكيد تفوقه في لقاء الإياب اليوم، حتى يتأهل لنصف نهائي البطولة التي حصد لقبها من قبل عام 2019.