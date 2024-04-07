أول تعليق من زوجة المعد البدني بنادي الزمالك بعد وفاته.. «عمل خير ودعاء»

حالة من الصدمة والحزن الشديدين تسيطر على عائلة وأصدقاء محمد مدحت، المعد البدني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إثر وفاته بشكل مفاجئ قبل أيام، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء ذهابه إلى القلعة البيضاء لحضور مران الفريق.

تعليق زوجة محمد مدحت بعد وفاته

خرجت زوجة محمد مدحت، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، للتعليق على وفاة زوجها، وكتبت منشورًا قالت خلاله، إنه يجري عمل صدقة جارية على روح المعد البدني لفريق الزمالك.

وكشفت زوجة محمد مدحت، أنّ الصدقة الجارية عبارة عن جهاز للأطفال الخدج؛ لاستخدامه داخل حضانة أحد المستشفيات، مناشدة متابعيها بجمع المبلغ المطلوب من أجل الجهاز، وطلبت الدعاء لزوجها في هذه الأيام المباركة.

معلومات عن محمد مدحت

- محمد مدحت كان في منتصف الثلاثينات من عمره.

- كان يعرف نفسه كمتخصص في تطوير المحترفين.

- عمل محمد مدحت معدًا بدنيًا داخل جهاز الزمالك قبل سنوات.

- أعلن زواجه منذ 4 أشهر في ديسمبر 2023 في حفل زفاف ضم العائلة والأصدقاء.

وفاة المعد البدني محمد مدحت

وجاءت وفاة المعد البدني محمد مدحت بصورة مفاجئة، بعد إصابته بأزمة قلبية، إذ أنه لم يعاني من أي مشكلات صحية قبل يوم الوفاة، وهو ما سبب شعورًا بالصدمة لجميع أصدقائه ومحبيه داخل وخارج الوسط الكروي، فيما نعاه العديد من اللاعبين، من بينهم إمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، الذي كان صديقًا مقربًا له.