انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأحد، تراجعا ملحوظا، إذ وصل سعر الكيلو إلى 330 جنيهًا في بعض المناطق، بينما تراوح بين 370 و430 جنيهًا في مناطق أخرى، نتيجة توافر الأعلاف للمواشي، ما أدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، وفقا لما ذكرته شعبة القصابين التابعة لغرفة القاهرة التجارية.

اسعار اللحوم اليوم فى المنافذ الحكومية

وأكدت الشعبة فى بيان صحفي، أن أسعار اللحوم شهدت خلال الأيام الماضية تراجعا ملحوظا، إذ تطرح في بعض المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية في حدود الـ290 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وتشمل أسعار اللحوم اليوم الأحد 7-4-2024، الآتي:

- يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري بين 290- 330 جنيها.

- اللحوم الهندي تتراوح بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز.

- سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 330 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الجملي 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها.

- سجل سعر الكبدة الكندوز 400 جنيه في المنافذ، والضاني البرقى بـ450 جنيها.

أسعار اللحوم تختلف من منطقة لأخرى

وأكدت الشعبة أن أسعار اللحوم تختلف من محافظة إلى أخرى، إلى جانب اختلاق مناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبرى، نتيجة توافر الأعلاف بعد الإفراج الجمركي عنها، وزيادة المعروض في الأسواق، مع الرقابة الصارمة من الجهات المعنية.