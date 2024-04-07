موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمة

أجابت مصادر حكومية عن تساؤل العديد من المواطنين حول موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للأشخاص المُستفيدين من العمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة عيد الفطر 2024

ووفق ما صرحت المصادر، يكون موعد صرف منحة عيد الفطر للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة خلال ساعات قبل انتهاء شهر رمضان، حيث تعمل مديريات العمل في المحافظات على حصر المُستحقين لمنحة عيد الفطر.

منحة عيد الفطر 500 جنيه

وتستعد مديريات العمل طبقًا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل على صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة، والتي تكون قيمتها 500 جنيه.

وتُصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المُستفيد، من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف، وتبذل مديريات العمل في المحافظات جهودًا مكثفة لصرف المنحة للجميع حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات العيد.

كما تُصرف المنحة للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، لأن عدد العمالة غير المنتظمة المقيدين بقاعدة البيانات بالوزارة مليون و100 ألف عامل.