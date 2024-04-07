محافظ كفر الشيخ يعلن تجهيز 335 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تجهيز 335 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء كفر الشيخ والشعب المصري العظيم، داعيًا المولى- عز وجل- أنّ يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأنّ ينعم على مصر بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

حظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها

ووجّه المحافظ، الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تخصيص وتجهيز 335 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في الخلاء، مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي، مشددًا على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.

كما كلّف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن، بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها، مع التأكد من الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة، وتكثيف حملات رفع القمامة، وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية، وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ

وأوضح المحافظ، أنّه تقرر عقد تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورًا، والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة تكون قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فورًا، مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة.

واختتم بالإشارة إلى أنّه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم «114» من التليفون الأرضي، والرقم «0473220792»، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تجهيز 335 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وأنّ جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر والأوقاف، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، مشيرًا إلى اعتماد 335 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك، خلال هذا العام 2024م - 1445هـ.