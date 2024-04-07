تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في المدارس الحكومية والخاصة، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري وتستمر لمدة 6 أيام تنتهي يوم الأحد المقبل.

وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الدراسة ستُستأنف بمختلف المدارس يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء مدة الإجازة التي أقرتها الحكومة.

موعد عودة الدراسة في المدارس والجامعات بعد إجازة عيد الفطر

فيما يتعلق بالجامعات الحكومية والخاصة، أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عودة الدراسة مرة أخرى ستكون يوم الاثنين المقبل، على أن تنتظم الكليات في الدراسة وفقًا للخريطة الزمنية والجداول الدراسية المعلن بها، وسيعود العمل رسميًا وفقًا لما كان عليه قبل شهر رمضان.

انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

وتابعت المصادر أن هناك عددًا من الكليات ستنتظم في امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.