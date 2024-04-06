تحالف الأحزاب: رسائل الرئيس السيسي اليوم أكدت أن الشعب المصري هو البطل

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا بالتصريحات المهمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره عدد كبير من مختلف الرموز المصرية الوطنية الفكرية والسياسية والحزبية والدينية والإعلامية.

رسائل مهمة من الرئيس إلى الشعب

وقال النائب تيسير مطر: لقد تشرفت اليوم بتلقي دعوة وحضرت هذا اللقاء الهام واستمعت جيدا إلى الرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري وخاصة تأكيده أن الشعب المصري هو المعلم وهو البطل وأنه قادر على عبور كافه التحديات التي تواجه مصر حاليا.

وتابع النائب تيسير مطر أن رسائل الرئيس التي وجهها اليوم للشعب المصري تحمل العديد من المعاني والدلالات وفي مقدمتها أن الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة، وكانت رمزا للقوة، وأن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية وأن الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قضية مهمة لعبور الأزمة الاقتصادية.