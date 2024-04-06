الرئيس السيسي يشارك في حفل «إفطار الأسرة المصرية» (صور)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل «إفطار الأسرة المصرية»، بحضور كل طوائف المجتمع، وحرص على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية، وللشعب المصري، ورجال الجيش والشرطة.

وقال الرئيس السيسي، خلال الحفل، إن هناك مرحلة تطور كبيرة تمس المنطقة، موضحًا أنه خلال هذه المرحلة، لا بد من الحديث مع بعضنا البعض، لأنه من المتوقع أن يصادفنا تحدٍّ خارجي، ويجب التعامل معه وتجاوزه بكتلة الشعب المصري والرأي العام.

وأكد الرئيس أنه خلال متابعة الحوار الوطني وجد أن «هناك قدرة على استيعاب بعضنا البعض»، لافتًا إلى أنه من الخسارة ألا نستمر على النتائج التي تحققت من الحوار، ونبني عليها بشكل أكبر.

وأضاف أنه ليس شرطًا أن يحدث اتفاق في الحوار، وأنه قد تنتج وجهات نظر مختلفة، لكن يتبقى التطبيق العملي، لافتًا إلى أنه من المهم أن يعرض المسؤولين البيانات الخاصة بما لديهم من حقائق قد لا تكون متوفرة أثناء النقاش مع كل شخصيات الحوار.