أسعار الذهب اليوم 7-4-2024 بمصر في بداية التعاملات

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، في بداية التعاملات 3651 جنيهًا للبيع بالنسبة لعيار 24، بينما سجل سعر الشراء 3628 جنيهًا، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية أو دمغة بنحو 3195 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء 3175 جنيهًا، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر انتشار في محافظات الوجه البحري والصعيد، والأكثر اقبالا للبيع والشراء من قبل المواطنين، ويستخدم فى المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2738 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 2721 جنيهًا دون مصنعية أو دمغة، إذ يُقبل سكان القاهرة الكبرى وبعض عواصم المحافظات على شراء عيار 18 كونه الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد، 2136 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء 2122 جنيهًا دون مصنعية أو دمغة.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 7-4-2024، نحو 25 ألفًا و560 جنيهًا.