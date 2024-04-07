التحالف الوطني ينظم احتفالية ليوم اليتيم بمشاركة 1200 مواطن و300 طفل في السويس

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية إفطارًا جماعيًا للأسرة المصرية بمحافظة السويس للاحتفال بيوم اليتيم.

احتفالية يوم اليتيم

وأوضح التحالف في بيان له، أنّ الاحتفالية جاءت بمشاركة نحو 1200 مواطن ونحو 300 طفل يتيم من المدارس وجمعيات ودور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بالمحافظة.

وأشار التحالف الوطني، إلى أنّ الفعالية جاءت بالتعاون مع مؤسسة عيون مصرية للأعمال الخيرية والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة.

توزيع هدايا وألعاب

ولفت التحالف إلى أنّ الاحتفالية تضمنت مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات، إضافة إلى توزيع هدايا وألعاب على الأطفال وذويهم.

يذكر أنّ مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني، تستهدف خلال موسم رمضان 2024 توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بمتوسط تكلفة الكرتونة 350 جنيها، إضافة إلى توزيع 35 ألف وجبة إفطار يومية، بإجمالي تكلفة تصل إلى مليون جنيه.