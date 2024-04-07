رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. خلاف جديد بين أدهم وياسمين

كتب:

انتصار الغيطانى
03:01 م | الأحد 07 أبريل 2024
مشهد من مسلسل بقينا اتنين

مشهد من مسلسل بقينا اتنين

كشفت الحلقة الماضية من مسلسل بقينا اتنين عن إصرار ياسمين «رانيا يوسف» أنّ تعيش ابنتها ريم بعد الزواج من سيف في شقة قريبة منها، ما تسبب في حدوث خلافات مع عائلة سيف خطيب ابنتها ريم الذي أكد شرائه شقة بالفعل للزواج فيها ولكنها بجوار والدته، الأمر الذي رفضته ياسمين على الرغم من ترحيب ريم ووالدها أدهم، في حين أصرت والدة العروس على موقفها ما زاد من عرقلة خطوبة ريم ويوسف، وتستكمل الأحداث الليلة في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13 على سي بي سي.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13

وفي ظل تمسك ريم بالخطوبة سيف ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين، حاول أدهم «شريف منير» الحوار مع طليقته ياسمين «رانيا يوسف» لإقناعها بالموافقة على الخطبة، لكنها أعلنت أن سيف ليس من نفس المستوى المادي لريم، وأنها تريد لها زوجا أفضل.

ورفض أدهم خلال مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12 النظرة المتعالية من ياسمين، وذكرها أنه كان أيضا شخص بسيط عندما تقدم لخطبتها من أبيها ولكنه نجح باجتهاده في عمل شركة إعلانات حققت له النجاح، وأن سيف شابا طموحا وسيحقق نفس نجاحه، وتتوالى الأحداث الجديد الليلة من مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.

اقرأ المزيد:

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. ياسمين تفسد خطبة ابنتها ريم على سيف

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. صدمة جديدة لـ ياسمين بعد رؤية أدهم مع ندى

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 13

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. فشل خطوبة ابنة رانيا يوسف وشريف منير
بقلم انتصار الغيطانى