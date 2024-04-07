مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. خلاف جديد بين أدهم وياسمين

كشفت الحلقة الماضية من مسلسل بقينا اتنين عن إصرار ياسمين «رانيا يوسف» أنّ تعيش ابنتها ريم بعد الزواج من سيف في شقة قريبة منها، ما تسبب في حدوث خلافات مع عائلة سيف خطيب ابنتها ريم الذي أكد شرائه شقة بالفعل للزواج فيها ولكنها بجوار والدته، الأمر الذي رفضته ياسمين على الرغم من ترحيب ريم ووالدها أدهم، في حين أصرت والدة العروس على موقفها ما زاد من عرقلة خطوبة ريم ويوسف، وتستكمل الأحداث الليلة في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13 على سي بي سي.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13

وفي ظل تمسك ريم بالخطوبة سيف ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين، حاول أدهم «شريف منير» الحوار مع طليقته ياسمين «رانيا يوسف» لإقناعها بالموافقة على الخطبة، لكنها أعلنت أن سيف ليس من نفس المستوى المادي لريم، وأنها تريد لها زوجا أفضل.

ورفض أدهم خلال مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12 النظرة المتعالية من ياسمين، وذكرها أنه كان أيضا شخص بسيط عندما تقدم لخطبتها من أبيها ولكنه نجح باجتهاده في عمل شركة إعلانات حققت له النجاح، وأن سيف شابا طموحا وسيحقق نفس نجاحه، وتتوالى الأحداث الجديد الليلة من مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.