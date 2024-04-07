شهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة الماضية أحداثا مثيرة، حيث رفضت ياسمين عقد خطبة ابنتها ريم على سيف، وهو الأمر الذي اشعل الخلافات من جديد بين جعل ياسمين «رانيا يوسف»، وأدهم «شريف منير»، كما تضمنت الحلقة محاولات ياسمين التقريب بين أدهم وابنه مروان بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما، والذي قام إثرها أدهم بمغادرة المنزل، وتستمر الأحداث اليومية في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. فشل خطوبة ابنة رانيا يوسف وشريف منير

ومع استمرار الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13، تقرر ياسمين مصالحة أدهم وإنهاء الخلافات الدائرة بينهما، والتي أصبحت تؤثر على أبنائهما، لذا ذهبت للحديث معه في منزل ياسر صديقه «إدوارد»، لكنها تتفاجأ برؤيته مع ندى صديقته الجديدة وهو يقدم لها بوكية ورد أبيض، ما عرضها لصدمة شديدة، وتتواصل الأحداث اليومية في مسلسل بقينا اتنين المعروض حصريا على قنوات سي بي سي.