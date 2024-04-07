أوضحت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السورية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024 في اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

ونرصد فيما يلي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024، غير المتماثلة في المدن السورية.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الأحد 7-4-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024 بمدينة اللاذقية يكون عند الساعة 7:04 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:44 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:16 مساءً، وصلاة العشاء 8:34 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بمدينة دمشق

وحول موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 7 أبريل بمدينة دمشق، سيكون عند الساعة 6:56 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:57 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:37 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في سوريا في حلب الأحد 7-4-2024 عند الساعة 6:59 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 3:54 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا، وصلاة الظهر 12:33 مساءً، وصلاة العصر 4:11 مساءً، وصلاة العشاء 8:29 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الأحد 7-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الأحد 7-4-2024 في مدينة الرقة، سيكون عند الساعة 6:51 مساءا، والشروق 6:01 صباحًا، وصلاة الظهر 12:26 مساءً، وصلاة العصر 4:03 مساءً، وصلاة العشاء 8:21 مساءً.