موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، من بين الخدمات التي تعلنها وزارة الأوقاف السورية تزامنا مع اليوم 26 من شهر رمضان، ليستطيع مواطنيها والمقيمين بها تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

يختلف موعد أذان المغرب في سوريا اليوم اليوم الجمعة 5 أبريل في كل محافظة، لكن بالنسبة للعاصمة السورية دمشق فإنّ مواقيت الصلاة في تكون كما يلي:

أذان الفجر في الساعة 4:41

أذان الظهر في الساعة 12:34

أذان العصر في الساعة 4:10

أذان المغرب في الساعة 6:57

أذان العشاء في الساعة 8:27

مواعيد الإفطار في سوريا اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

وحول مواعيد الإفطار في سوريا اليوم الجمعة 5 أبريل الموافق اليوم السادس والعشرون من شهر رمضان المبارك في جميع المحافظات السورية كالتالي: