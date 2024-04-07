نشرت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024، الموافق 28 من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

في السطور التالية، تعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد معلنا عن بدء صيام يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:47 صباحا، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 4:37، وفي إدلب يرفع الأذان الساعة 4:40.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة السورية دمشق الساعة 12:37 مساء، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 12:33، أما إدلب فيرفع الأذان الساعة 12:36.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان العصر في سوريا اليوم الأحد، الساعة 4:13، وذلك في العاصمة دمشق، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 4:11، أما إدلب فيرفع فيها الأذان الساعة 4:13.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة السورية دمشق، معلنا عن انتهاء صيام يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 7:00، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 6:59، أما في إدلب فيرفع الأذان الساعة 7:01.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يكون متوسط عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأحد الموافق يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و13 دقيقة.