رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

كتب:

محمود هاني
12:01 ص | الأحد 07 أبريل 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

نشرت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024، الموافق 28 من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

في السطور التالية، تعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد معلنا عن بدء صيام يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:47 صباحا، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 4:37، وفي إدلب يرفع الأذان الساعة 4:40.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة السورية دمشق الساعة 12:37 مساء، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 12:33، أما إدلب فيرفع الأذان الساعة 12:36.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان العصر في سوريا اليوم الأحد، الساعة 4:13، وذلك في العاصمة دمشق، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 4:11، أما إدلب فيرفع فيها الأذان الساعة 4:13.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة السورية دمشق، معلنا عن انتهاء صيام يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، في  تمام الساعة 7:00، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 6:59، أما في إدلب فيرفع الأذان الساعة 7:01.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأحد 7-4-2024

يكون متوسط عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأحد الموافق يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و13 دقيقة. 

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 6-4-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 6-4-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 6-4-2054

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 6-4-2024

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 6-4-2024

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت 6-4-2024

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024.. 27 رمضان
بقلم محمود هاني