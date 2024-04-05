أول أيام عيد الفطر في سوريا 2024.. «الجمعية الفلكية» تكشف

كشفت الجمعية الفلكية السورية موعد أول أيام عيد الفطر في سوريا 2024، موضحة أنه سيكون يوم الأربعاء المقبل، إلا أن القرار النهائي بيد المجلس العلمي الفقهي الذي يعلن رسميا موعد عيد الفطر 2024 سوريا بعد تحري هلال شهر شوال.

أول أيام عيد الفطر في سوريا 2024

وأعلنت الجمعية الفلكية السورية، في بيان رسمي موعد عيد الفطر 2024 في سوريا فلكيا، بأن يكون أول أيام عيد الفطر في سوريا 10 أبريل 2024، فيما ذكرمحمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية، أن نهاية شهر رمضان المبارك فلكيا من المتوقع أن تكون في يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 سوريا 10 أبريل، لافتا إلى رؤية هلال شهر شوال تتعطل بسبب ظاهرة الكسوف الكلي في قارة أمريكا يوم 8 أبريل حيث تصبح رؤية هلال شوال غير مرئية في سوريا.

أول أيام عيد الفطر في سوريا 2024 وتعليق المجلس العلمي الفقهي

وعلى الرغم من أن الجمعية الفلكية السورية حددت موعد عيد الفطر 2024 سوريا في 10 أبريل إلا أن القرار النهائي المعتمد والذي يحسب من خلاله العديد رسميا هو قرار المجلس العلمي الفقهي، وهو ما ينتظره السوريون في الوقت الحالي إيذانا بالاحتفال بعيد الفطر.