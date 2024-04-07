«يونسكو» يفتح باب التقدم لجائزة تعليم الفنون القتالية 2024

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية (ICM) والتي تأسست عام 2022، وتم تعديلها عام 2023، وتُمنح لأي فرد أو مجموعة أو منظمة من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر والجنس والدين، شرط المُساهمة في التنمية والمُشاركة الاجتماعية للشباب والنساء من خلال أنشطة التدريب على الفنون القتالية والدفاع عن النفس، بهدف اكتشاف ودعم المُمارسات الجيدة في مجال تعليم فنون الدفاع عن النفس في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت منظمة اليونسكو أنّه سيتم اختيار الفائز بالجائزة من خلال لجنة مُشكلة لهذا الغرض بعد فرز الأعمال، وفق شروط الجائزة والمُتمثلة في أن يكون المُرشح نجح فيما يلي.

1. مُساعدة الشباب للتغلب على الظروف الصعبة من خلال تعليم الفنون القتالية.

2. تحسين حقوق المرأة وتعزيز مُشاركتها الاجتماعية من خلال تعليم الفنون القتالية للنساء.

3. خلق بيئة آمنة في المُجتمعات المحلية من خلال أنشطة تعليم الفنون القتالية.

4. تُمنح الجائزة لأي من ممارسي فنون قتالية أو مجموعة أو منظمة من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر والجنس والدين، وحال اختيار ممارس فنون قتالية وتوفي تُمنح الجائزة لزوجة الفائز.

ولفتت المنظمة إلى أنّ لجنة فرز الأعمال تفحص أهلية المُنظمة المُرشحة، وصحة الإنجازات، وصحة المعلومات الواردة في الوثائق المُقدمة، مشيرة إلى أنّ الجائزة تُمنح مرة واحدة في السنة بقيمة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي، إضافة إلى شهادة الجائزة وميدالية.

وللتقدم لهذه الجائزة وللمزيد من المعلومات عنها يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: www.icmprize.org في موعد غايته 20 مايو 2024، مع موافاة اللجنة الوطنية بنسخة من الأوراق المُقدمة على البريد الإلكتروني التالي قبل موعد غايته 10 مايو من الشهر ذاته حتى يتسنى للجنة الوطنية المُتابعة والتنسيق مع القسم المُختص باليونسكو.