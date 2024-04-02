رئيس جامعة سوهاج يهنئ السيسي بأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة

هنأ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة، يواصل خلالها تحقيق المزيد من الإنجازات، متسلحًا بالإصرار على تحقيق المستحيل، وقيادة البلاد نحو المزيد من التقدم والنماء، وتحقيق آمال الوطن والمواطنين.

جامعة سوهاج

وقال النعماني: «هذه المرحلة تتطلب رئيسًا يحمل صفات الزعيم، ويمتلك مقومات القائد، ويمتلئ بحكمة الخبير، وهي الأمور التي لمسناها جميعًا في فترة ولاية فخامتكم لمصرنا الحبيبة، فالتاريخ يسجل لك الرئيس بكل التقدير والعرفان، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، وكيف أعلنتم للعالم أجمع أن مصر ستظل شامخة بأبنائها قوية بمبادئها، حتى صارت فوق الجميع وأصبح شعارنا تحيا مصر».

وأكد النعماني أن المشاركة غير المسبوقة، والإيجابية الفاعلة بالانتخابات الرئاسية من الشعب المصري، وخاصة منسوبي جامعة سوهاج والذين سجلوا أروع الامثلة في حب وطنهم بالخروج بالآلاف والتصويت الحر، برهن على مدى وعيهم وإدراكهم لحجم التحديات والتطلعات والطموحات والآمال التي ترتبط ارتباطا وثيقا بما تحقق خلال السنوات التسع الماضية.

واختتم رئيس الجامعة: «نجدد عهدنا مع سيادتكم لنمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم».