«القومي للأجور» يناقش زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص اليوم

يجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، اليوم، للنظر في زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق حزمة من الزيادات.

أكبر حزمة اجتماعية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه في فبراير الماضي بتطبيق أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية تم تنفيذها في مارس 2024.

رفع الحد الأدنى للأجور

وشملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

كما شملت الحزمة الاجتماعية، علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

قرار المجلس القومي للأجور

وينتظر العاملون في القطاع الخاص، قرار المجلس القومي للأجور اليوم، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.