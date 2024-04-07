الفلسطينيون يتحدون قيود الاحتلال على المسجد الأقصى في شهر رمضان (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الفلسطينيون يتحدون قيود الاحتلال على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان».

وذكر التقرير، أن الفلسطينيين يخوضون معركة شريفة تتواصل طالما القلب ينبض، وهو قرار اتخذوه منذ النكبة بعدم خذلان المسجد الأقصى وتركه فريسة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم وحشية الاحتلال، لم يخشَ الفلسطينيون القمع والاعتداءات أو حتى الموت، وحرصوا على أداء الصلاة في المسجد الأقصى، بحسب التقرير.

قيود على دخول المصلين إلى الأقصى

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، فرضت شرطة الاحتلال القيود على دخول المصلين إلى الأقصى، فلا يسمح إلا لكبار السن، ولكن شد الرحال إليه ظل متواصلا.

ويبدأ التفتيش والإجراءات القمعية والحواجز من مداخل مدينة القدس ومداخل البلدة القديمة، لمنع الوصول إلى المسجد ويضطر المئات إلى أداء الصلاة في الشوارع بالقرب من الحواجز، فتطلق قوات الاحتلال عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الصلاة.