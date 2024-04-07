البورصة تحقق 25 مليار جنيه مكاسب سوقية في منتصف التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.82% عند مستوى 28740.01 نقطة، وسط مكاسب سوقية 25 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.2% عند مستوى 6558.56 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية، اليوم الأحد، «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.06% عند مستوى 9327.36 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

25 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.3 مليار جنيه عبر التداول على 266.2 مليون سهم، وجرى تنفيذ 45.810 ألف صفقة في منتصف تعاملات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 25 مليار جنيه في بداية التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.931 تريليون جنيه.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة نشاطًا ملحوظًا في أداء المؤشرات منذ بداية العام، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 15.59% منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 28894.27.