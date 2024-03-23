أسعار الدواجن اليوم السبت 23-3-2024 في البورصة والأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 23-3-2024 حالة من التراجع النسبي، وفقاً للتعاملات الأخيرة في بورصة الدواجن والسوق المحلية، إذ أصبح هناك اهتمام ملحوظ بسعر الفراخ إذ تعتبر من أكثر أنواع البروتين استهلاكاً، وتدخل في عدة أكلات، لذا أصبح الاعتماد بشكل أكبر على الدواجن لانخفاض سعرها نسبياً.

ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم السبت 23-3-2024، وفق آخر تحديثات لبورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تسجل أسعار الفراخ البيضاء في البورصة نحو 93 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعرها في المحال إلى 100 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر الفراخ البلدي، في البورصة نحو 115 جنيهًا للكيلو، وللمستهلك يصل إلى 120 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

انخفض سعر الدواجن الساسو، إلى 110 جنيهات في بورصة الدواجن، ويجري بيع الكيلو للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء الأمهات اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء الأمهات نحو 85 جنيهًا للكيلو، في البورصة، و90 جنيهًا لدى التاجر.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض، 155 جنيهًا للمستهلك، و150 جنيهًا في البورصة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر، 155 جنيهًا عند التاجر، و150 جنيهًا في البورصة.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي يصل إلى 160 جنيهًا في البورصة، و165 جنيهًا للمستهلك.