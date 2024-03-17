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دراما المتحدة

إبراهيم عيسى: مقال «الآلهة لا تمرض» تسبب في خسارة البورصة

كتب:

يارا أشرف
09:31 م | الأحد 17 مارس 2024
الإعلامي إبراهيم عيسى

الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه كان مستهدفا بعد مقاله «الآلهة لا تمرض» عن صحة الرئيس مبارك حينها، لأنه كان من الصعب إغلاق الجريدة، وكان هناك دعوى قضائية ضده، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة، خرجت مفارقة غريبة تشير إلى خسارة البورصة المصرية 82 نقطة بسبب هذا المقال، ثم عادت النقاط في نهاية اليوم.

مرافعة «عيسى» عن نفسه

وأضاف «عيسى»، خلال استضافته ببرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة: «ترافعت بنفسي أمام المحكمة، وفي هذا الوقت كانت جريدة الدستور توزع 58 ألف نسخة يوميا».

وتابع: «وقولت أمام المحكمة إن المقال نُشر في جريدة تصدر 58 ألف نسخة من كاتب صحفي اسمه إبراهيم عيسى والعالم كله هيهتز لما أكتبه في جريدة تصدر 58 ألف نسخة فقط!، بينما صحف الدولة كلها بما تنشره من مئات الآلاف من النسخ لا تقنع الرأي العام وترثر فيه!!، فهذا أمر عبثي».

 أمنيته في الفترة المقبلة

وواصل: «لا أتمنى في حياتي رؤية تلك المشاهد مجددا، التي تتعلق بإجراء تحقيقات معي لمدة 7 ساعات في النيابة، والجلوس في جلسات المحاكمة، قلقت من السجن كأي شخص عادي، فمن الذي لا يقلق منه؟ ومن يريد السجن إلا أحمق؟».

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