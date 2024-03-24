ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم مدفوعة بمشتريات العرب

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي، وكانت أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع.

مؤشرات البورصة

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 29279 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 35628 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 12487 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 6692 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 9541 نقطة.

قيمة تداولات السوق

وبلغت قيمة تداولات السوق 509 مليون جنيه، من خلال تداول 131 مليون سهم، بتنفيذ 22 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 181 شركة مقيدة، ارتفع منها 78 سهمًا، وتراجع 19 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 84 سهمًا آخرين.