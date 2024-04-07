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دراما المتحدة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر الليلة.. تنطلق 10 مساء

كتب:

انتصار الغيطانى
12:13 م | الأحد 07 أبريل 2024
لاعبو نادي الزمالك

لاعبو نادي الزمالك

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر، يأتي على رأس قائمة اهتمامات عشاق الكرة المصرية، نظرًا لأهمية المباراة بين الفريقين المتنافسين في دور الإياب لربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، إذ ستحدد نتيجة اللقاء من سيصعد إلى الدور قبل النهائي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وعن تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر، فهي ستكون عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، وذلك من خلال:

- التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

- التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية 

ومن المقرر أنّ تُقام مباراة الزمالك وفيوتشر في دور إياب كأس الكونفدرالية، في تمام الساعة 10 مساءً على أرض ستاد القاهرة، إذ انتهى اللقاء السابق بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ويعلق على لقاء الليلة، وليد الفقي. 

وستذاع مبارة الليلة عبر التردد المشفر لقناة beIN Sports HD 6، صاحبة حق البث وسيعلق على أحداث اللقاء، المعلق محمد فوزي.

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بقلم انتصار الغيطانى