«الأوقاف» تصدر بيانا بشأن نشوب حريق بالقرب من مسجد السلطان حسن

أصدرت وزارة الأوقاف توضيحًا مهمًا، بشأن الحريق الذي نشب بالقرب من مسجد السلطان أبو العلا في القاهرة، مشيرة إلى أنّ الحريق لم يقترب من المسجد أو مرافقه.

وزارة الأوقاف

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني، أنّ الحريق الذي نشب بالقرب من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة لم يقترب أصلًا من المسجد، ولم يصل إلى أي من مرافق مسجد السلطان أبوالعلا.

من ناحية أخرى، أطلقت برنامجا خاصا للعلماء في المساجد الكبرى الليلة، ليلة التاسع والعشرين من الشهر الفضيل، لأداء خاطرة التراويح وحضور قراءة سورة الرحمن ومجلس الصلاة على النبي ثم أداء درس إثر ذلك.