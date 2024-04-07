شيخ الأزهر: تجهيز منصة إلكترونية للتقديم للمنح الدراسية

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والإمام الأكبر، إننا نسعى لإنجاز منظومة «الشباك الواحد» الخاصة بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، لتسهيل التحاقهم بالأزهر فور وصولهم إلى مصر، إضافة إلى تجهيز منصة إلكترونية للتقديم لنيل المنح الدراسية الأزهرية في المراحل الجامعية وما قبل الجامعية ومرحلة الدراسات العليا.

ومنح الالتحاق للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وكذا الدراسة بالبرامج الحرة لدراسة العلوم الإسلامية بالجامع الأزهر وأروقته المنتشرة في المحافظات، بحيث يسهل على أبناء المسلمين حول العالم التعرف على هذه المنح والبرامج وكيفية التقديم والالتحاق بها، جاء ذلك خلال استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر مشيخة الأزهر.

«الأزهر» يستقبل آلاف الطلاب الوافدين

وأضاف الإمام الأكبر، أنّ الأزهر الشريف يستقبل آلاف الطلاب الوافدين من 106 دول حول العالم، للدراسة في مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من رياض الأطفال وحتى مرحلة الدراسات العليا، ويوفر الأزهر، منحًا دراسية لطلابه الوافدين تغطي مصاريف الدراسة والمعيشة كافة في مصر.

متابعة شؤون الطلاب الوافدين

ويوفر لهم فرص التعايش والاندماج في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنّ هناك متابعة دقيقة وعلى مدار الساعة لشؤون الطلاب الوافدين كافة، والتنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة من سفارات وقنصليات دولهم بهدف تيسير معيشتهم، والتغلب على أي عقبات من الممكن أنّ تواجههم.