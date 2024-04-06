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«الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من الأزهر الشريف (بث مباشر)

كتب:

محمد عزالدين
07:59 م | السبت 06 أبريل 2024
الجامع الأزهر

الجامع الأزهر

تنقل قناة «الأولى المصرية» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة.

 

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بقلم محمد عزالدين