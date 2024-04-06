«الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من الأزهر الشريف (بث مباشر) كتب: محمد عزالدين 07:59 م | السبت 06 أبريل 2024 الجامع الأزهر تنقل قناة «الأولى المصرية» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وكيل الأزهر: كلمة الإمام الأكبر باحتفالية ليلة القدر تاريخية وتلمس حال الأمة أستاذ صيدلة بجامعة الأزهر تحذر من أضرار البلاستيك على الإنسان (فيديو) شيخ الأزهر: المؤسسات الدولية عاجزة ومشلولة عن تنفيذ حرف واحد من تعهداتها شيخ الأزهر: شعب غزة يلقى ربه شاهدا على جريمة إبادة جماعية من طغاة القرن الـ21 شيخ الأزهر: الأحداث القاسية تثبت أن الإنسانية بحاجة لهدي القرآن الكريم السيسي: علماء الأزهر والأوقاف يصححون المفاهيم الخاطئة بشأن الإسلام ويتصدون للتطرف الأزهر صلاة التراويح القناة الأولى بقلم محمد عزالدين