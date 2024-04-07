موعد امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024

أصدرت المديريات التعليمية، خطابا بشأن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، أشار إلى أنه سيجرى عقد امتحان مادة المهام الأدائية بعد إجازة عيد الفطر، وفقا للجداول المعلنة والمحددة.

تفاصيل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024

وأوضح الخطاب الآتي: «يوزع المعلم أوراق المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي على الطلاب، ويوضح لهم المقصود منها، ويختار الطالب إحدى المهام، ويخصص للمهام الأدائية 35 درجة كل مادة حسب المادة السابعة لنظام التقييم والاختبارات توزع كالتالي 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائي».

وأكد الخطاب أن القرار الوزاري رقم 195 للصف الرابع الابتدائي يطبق حسب المادة السابعة لنظام التقييم والاختبارات، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خلال المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024.

وأشارت في خطابها إلى أن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي ستجرى تحت الإشراف الفني الكامل لتوجيه المادة، وبالنسبة للمدارس التي تعمل يوم السبت يبدا الامتحان بها يوم السبت بدلا من الأحد، مع إبلاغ التوجيه المختص لعمل اللازم.