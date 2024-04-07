تفاصيل مسابقة توفاس الرياضيات للطلاب.. اعرف موعد للتقديم

أعلنت المديريات التعليمية، تفاصيل التسجيل في مسابقة توفاس الرياضيات لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي والتسجيل مجاني، تهدف المسابقة إلى تقييم مهارات الطلاب في الرياضيات.

مسابقة توفاس الرياضيات

وأكدت المديريات التعليمية، أنَّ آخر موعد للاشتراك بمسابقة توفاس الرياضيات 8 أبريل، و️تُعقد الاختبارات الالكترونية خلال شهر أبريل الحالي، ويتمّ إعلام الطلاب بموعد الاختبارات تم اتاحت منصة TOFAS التدريب، والاختبار مجانا للوصول للإمكانيات القصوى لدى الطلاب مسابقة توفاس.

ووجهت المديريات التعليمية، بالمراعاة التسجيل بمسابقة توفاس الرياضيات كالتالي:-

- عدم التسجيل أكثر من مرة على الرابط لنفس الطالب.

- كتابة اسم المدرسة مباشرة بصيغة مختصرة واضحة.

- تحرى الدقة في تحديد الإدارة التابعة لها المدرسة.

- تلاميذ المرحلة الابتدائية يسجل لهم المعلم او ولى الامر لتجنب الأخطاء الإملائية في كتابة الاسم (سوف يظهر بنفس الصيغة على الشهادة) للمعلومات العامة.

- الاختبار مجاني متاح للطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

- ممكن الطالب يعيده أكثر من مرة، إذ أن الاختبار بيقيس مدى التأسيس الأكاديمي للطالب في الرياضيات ويقارنه بمستوى عالمي.

- يحصل الطالب على شهادة إذا حصل على نسبة الـ80% أو أعلى في الاختبار.