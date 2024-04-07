ميسي يعود لجذب الأضواء.. مشاهير يحضرون مبارياته وسيلفي وسط الملعب

سواء لعب في إسبانيا أو فرنسا أو في نصف الكرة الغربي، لايزال ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني المخضرم يجذب الملايين حول العالم لمشاهدة براعة البرغوث داخل المستطيل الأخضر.

لقاء نادي إنترميامي، مع نظيره كولورادو رابيدز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، خير دليل على حب الناس للأسطورة الأرجنتينية، وقبل بدء المباراة، تلقى ليونيل ميسي، ترحيبا حارا من المغني البورتريكي، دادي يانكي، المشهور بأدائه بالاشتراك مع مواطنه لويس فونسي، للأغنية الإسبانية «ديسباسيتو» التي وصل عدد مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» منذ إطلاقها في 13 يناير 2017، إلى أكثر من 8 مليار مشاهدة حتى الآن

دادي يانكي يصافح ليو ميسي

ولطالما، جذبت مباريات ليونيل ميسي مع ناديه إنترميامي الأمريكي، المشاهير لحضور اللقاءات والتقاط الصور التذكارية مع البرغوث الأرجنتيني. الترحيب الحار من جانب دادي يانكي مع الأرجنتيني، وصفه الحساب الرسمي لبطولة MLS الأمريكية في نسخته الإسبانية على بالقول دادي يانكي يصافح ليو ميسي.. اجتماع رفيع المستوى في ميامي، ناشرا فيديو الترحيب الحار بين النجمين.

Llamado de emergencia @daddy_yankee en la casa pic.twitter.com/AcvAriKChe — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 7, 2024

وداخل الملعب، ساهم ليونيل ميسي، نجم فريق إنترميامي، الذي غاب عن مباريات الفريق في 4 مواجهات بسبب إصابة بأوتار الركبة منذ 13 مارس الماضي، في إحراز هدف رغم مشاركته بديلا في الشوط الثاني من اللقاء وتحديدا في الدقيقة 46 من انطلاق صافرة بدء الـ45 دقيقة الأخير من عمر المواجهة.

مشجعة صغيرة تقتحم أرضية ملعب «تشيس»

أداء ميسي في مباراة فريقه أمام كولورادو رابيدز، على ملعب تشيس «درايف بينك سابقا»، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، جذب مشجعة صغيرة للنزول إلى أرضية ملعب اللقاء، لإلتقاط سيلفي مع النجم الأرجنتين المخضرم.

لقطات مصورة، نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحام مشجعة صغيرة لأرضية ملعب اللقاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لالتقاط صورة تذكارية مع نجمها المفضل.

ووفق لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية، فإن المشجعة الصغيرة شقت طريقها إلى أرضية ملعب اللقاء، واضعة ذراعها حول ميسي وأمسكت هاتفها الذكي لالتقاط صورة، وكالعادة، نجح عدد من عناصر الأمن بينهم ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني في إبعاد المشجعة الصغيرة.