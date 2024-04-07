حسام موافي يحذر من طعام في كل بيت.. يصيب بارتفاع ضغط الدم ويهدد المخ

الإصابة بارتفاع ضغط الدم له كثير من الأسباب، وأحيانا يرتفع الضغط دون وجود سبب واضح، وهو ما يطلق عليه «الضغط الأولي»، لكن هناك أسباب واضحة للإصابة بالمرض المزمن كشفها الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في أحد اللقاءات التلفزيونية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

«موافي»، أكد أن الضغط الأولي قد يكون بسبب العالم الوراثي أو دون أسباب أو بسبب «الضغوط النفسية». يقول «الضغط الأولي ممكن ميكونش ليه سبب لكن ينتج عن الوراثة أوالضغط النفسي الشديد، أو حتى تعرضك للمضايقات، خاصة لما تكون شخص بياخد كل حاجة في نفسه».

تناول الملح بكميات كبيرة، أحد أهم أسباب الإصابة بالضغط، بحسب أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: «الملح ده العدو القاتل للإنسان، خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي خاص بالضغط، يجب عليهم تناول الأطعمة دون ملح أو بكميات قليلة».

أضرار الملح على ضغط الدم

لا تتوقف أضرار الملح على ذلك، إنما يصيب أجزاء كبيرة من جسم الإنسان بحسب «موافي»، والذي يقول: «فيه حاجات فيه ملح مش بس العادي اللي بيستخدم، لكن بعض المأكولات كالأكل السريع، وغيره من المعلبات والإفراط في تناول الملح يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لباقي إعضاء الجسم مش بس ارتفاع الضغط، بيزيد من أمراض الكلى».

أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قال إن الضغط المرتفع قد يتسبب في حدوث انفجار بالمخ: «لما الضغط المرتفع بيصل في الأوعية الدموية اللي بتنقل الدم للدماغ ممكن يحدث انفجار في المخ فلازم نبعد عن مسببات الإصابة بارتفاع ضغط الدم».