ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم.. خطر خفي قد يُسبب الأزمات القلبية

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم لقب «القاتل الصامت» لسبب وجيه، فهو لا يُظهر أعراضًا واضحة، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان.

يُمكن لارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، أن يُسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

من المهم قياس ضغط الدم من حين إلى آخر، خاصةً مع ازدياد خطر الإصابة به مع تقدم العمر.

يُعد ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تُسبب العديد من الأعراض المقلقة.

أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

في هذا التقرير، سنناقش أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، مع التركيز على أهم الأعراض التي يجب الانتباه إليها، وذلك نقلاً عن موقع «تايمز ناو».

ولفت الموقع إلى أنه وفقًا للدراسات، فأنّ الشخير بانتظام في الليل يرتبط بقوة بارتفاع ضغط الدم، هذا يحدث عادة بين الرجال في منتصف العمر، والذين يعانون من زيادة الوزن، والذين يشكلون غالبية السكان الذين شملتهم الدراسة.

خطر ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

وقال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، إن ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، واضطرابات النوم تؤثر بشكل كبير، نظرًا لأن الجهاز العصبي له علاقة بالضغط والشرايين، ومن ضمن نمط السلوك الصحي في الأكل وممارسة الرياضة والبعد عن التدخين والانتظام في النوم لساعات محددة، وأن تكون الساعة البيولوجية منضبطة، «ننام في الليل ونستيقظ صباحًا في توقيتات معينة».

اضطرابات النوم

وكشف «ظريف»، خلال فيديو نشرته وزارة الصحة والسكان على موقع يوتيوب، أنّ أحد الأشياء المهمة هي اضطرابات النوم وقد تكون المحفز، الذي إذا ترك لفترات طويلة إلى أزمة قلبية، مردفًا: «لا يؤدي وحده إلى ذلك، ولكن يوجد تراكمات مثل الضغط أو السكر أو الكولسترول، لذلك أهتم بشكوى المريض إذا قال لا أنام جيدًا».

وعن أعراض ضغط الدم، كشف الدكتور علاء محمد، أستاذ ورئيس قسم القلب بطب المنيا، أنّ ضغط الدم يسمى «القاتل الصامت»، وإذا ارتفع أعلى من 150 على 100 يمكن أن يظهر بعض أعراض الصداع أو الدوخة، أو النهجان أو الخفقات، لكنها أعراض غير تشخيصية.

طريقة اكتشاف ارتفاع ضغط الدم

وأشار «محمد»، خلال تصريحات على قناة «سي بي سي»، إلى أن ضغط الدم يقاس ولا يحس، ولا بد من عمل فحص دوري بعد سن 40 عامًا، وهذه هي الطريقة التي يكتشف بها ضغط الدم.