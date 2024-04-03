نصائح حسام موافي السحرية لعلاج الإمساك في رمضان.. «مش هتحس بتعب»

يعاني الكثيرون من الإمساك بعد تناول الطعام في شهر رمضان الكريم، وبخاصة الأطعمة الحارة، لكنهم لا يعرفون كيفية علاج الإمساك وقد يتجاهله البعض وهو ما حذر منه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مؤكدا أن المرضى الذين يعانون من الإمساك في مصر يشكلون نسبة كبيرة وأنه لا يجب تجاهل هذا العرض لفترات طويلة.

وصفة سحرية لعلاج الإمساك في رمضان

أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قال في برنامج تلفزيوني له، إن الإمساك يحدث نتيجة خلل في الساعة البيلوجية لعملية التبرز وهو عرض وليس مرض، محذرا من تجاهل أعراضه حتى لا تتفاقهم المشكلة: «مينفعش تتجاهل حدوث الإمساك عندك لوقت طويل، لإنه ممكن يكون في مشكلة في القولون أو الغدة الدرقية».

«موافي»، أكد أيضا أن الإمساك أو عُسر التبرز يحدث نتيجة تراكم الفضلات الصلبة في الأمعاء، وهو ما يؤدي لانتفاخ المعدة والقولون، لذلك لا يجب تجاهله حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة، موضحا أنه يجب اللجوء إلى الطبيب إذا استمر الإمساك لفترة طويلة.

أطعمة تعالج الإمساك في رمضان

وقدم «موافي»، وصفة سحرية لعلاج الإمساك في رمضان، وهي كالتالي:

- لا يجب تجاهل الشعور بالإمساك.

- يمكن تناول علبة زبادي مضافا إليها عسل.

- تناول كوب زبادي مضافا إليه رّدة وعسل نحل.

- يجب عليك تناول برتقالة.

- تناول المربى والبليلة يساعد في علاج الإمساك الاعتيادي غير المزمن.

- الحرص على تناول طبق السلاطة الخضراء.

- يجب عليك تقسيم الوجبات وعدم تناول الحار منها.

- تناول كميات كافية من الماء في الإفطار وحتى السحور.

- تناول اللبن الرايب لأنه يساعد في تحسين عملية الهضم.

- احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف.