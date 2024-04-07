تراجع أسعار اللحوم في الأسواق.. البتلو يفقد 45 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 7-4-2024 حالة من التراجع الملحوظ بالأسواق المحلية خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار اللحوم التي سجلت تراجعًا ملحوظًا اليوم، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء البتلو اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو نحو 394.48 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 22.31 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر اللحوم الحمراء -البتلو بعظم- نحو 382.62 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت 45.59 جنيه للمستهلك.

أسعار اللحم الكندوز اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز 381.42 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 4.83 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 331.51 جنيه بالأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 365.22 جنيه بالأسواق للمستهلك.

أسعار اللحم الضأن اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن 411.19 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 9.29 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم 381.8 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 36.95 جنيه للمستهلك.