الجامعات: استمرار صرف مكافآت للعاملين بمختلف القطاعات بمناسبة عيد الفطر

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات بدأت من الأسبوع الماضي في صرف المكافآت للموظفين والعاملين بمختلف القطاعات، وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك 2024 وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن ينتظم اليوم باقي القطاعات في صرف كافة المكافآت لموظفيها.

مكافآت الجامعات بمناسبة عيد الفطر المبارك

وكشفت مصادر في جامعة القاهرة، أن مجلس جامعة القاهرة قرر صرف منحة كاملة لجميع العاملين بمختلف القطاعات بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

وأصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الخميس الماضي، قراراً بمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة وكافة كلياتها ووحداتها ومعاهدها مكافأة قدرها 1000جنية (ألف جنيه) بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الجامعات الحكومية والخاصة

وتنتظم الجامعات المختلفة بدءا من الاثنين المقبل في أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2024 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على أن ترجع الجامعات والكليات لطبيعة عملها مرة أخرى.