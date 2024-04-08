رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الجامعات: استمرار صرف مكافآت للعاملين بمختلف القطاعات بمناسبة عيد الفطر

كتب:

أحمد أبوضيف
02:46 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات بدأت من الأسبوع الماضي في صرف المكافآت للموظفين والعاملين بمختلف القطاعات، وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك 2024 وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن ينتظم اليوم باقي القطاعات في صرف كافة المكافآت لموظفيها.

مكافآت الجامعات بمناسبة عيد الفطر المبارك

وكشفت مصادر في جامعة القاهرة، أن مجلس جامعة القاهرة قرر صرف منحة كاملة لجميع العاملين بمختلف القطاعات بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

وأصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الخميس الماضي، قراراً بمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة وكافة كلياتها ووحداتها ومعاهدها مكافأة قدرها 1000جنية (ألف جنيه) بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الجامعات الحكومية والخاصة

وتنتظم الجامعات المختلفة بدءا من الاثنين المقبل في أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2024 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية  على أن ترجع الجامعات والكليات لطبيعة عملها مرة أخرى.

اقرأ المزيد:

أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة: الفترة المقبلة ستشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا وعلميا 

محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو ترى النور.. التشغيل قريبا

الخشت يشارك طلاب من أجل مصر حفل الإفطار بساحة حرم جامعة القاهرة

فوز «مبدعون باختلاف» من جامعة القاهرة بالمركز الأول لملتقى مبادرات الطلاب

تفاصيل محطة مترو جامعة الدول العربية.. بوابة جديدة للنقل الأخضر في قلب القاهرة
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.