ريفر بليت يبحث عن تعزيز مركزه في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني أمام روزاريو

يلتقي ريفر بليت بنظيره روزاريو سينترال، فجر اليوم، على ملعب ماس مونومنتال ضمن الجولة الـ13 وقبل الأخير من منافسات المجموعة الأول بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الثانية فجرا بتوقيت القاهرة.

ويدخل ريفر بليت مباراة روزاريو سينترال، بخسارة مفاجئة بالجولة الـ12 من منافسات المجموعة الأولى بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، أمام هوراكان بهدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «توماس أدولفو ديكو».

ريفر بليت يحتل المركز بالمجموعة الأولى

ويحتل ريفر بليت، المركز السادس في المجموعة الأولى لبطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين برصيد 21 نقطة من خوض 12 مباراة، إذ فاز الفريق منها في 5 لقاءات وتعادل في 6 آخرين، ولقى هزيمة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 21 هدفا، فيما سكنت شباكه بـ8 أهداف فقط.

وفي المقابل، يخوض روزاريو سينترال، لقاء ريفر بليت بخسارة على ملعبه جيجانتي دي أروييتو، أمام باراكاس سينترال بنتيجة 1-2، في الجولة الـ 12 من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وبرصيد 14 نقطة، يحتل فريق روزاريو سينترال المركز العاشر في المجموعة الأولى لبطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، من خوض 12 مباراة، إذ فاز الفريق منها في 4 مباريات وتعادل في اثنيين، ولقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه، 8 أهداف، فيما سكنت شباكه بـ 15 هدفا.