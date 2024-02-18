الحد الأدني للأجور 2024.. اعرف موعد الزيادة الجديدة

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة بمختلف هيئاته ومؤسساته الحكومية، تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 ومعرفة موعد الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن حزمة حماية اجتماعية هي الأعلى على الإطلاق.

موعد الزيادة الجديدة

وكان الرئيس السيسي، وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارا من الشهر المقبل مارس 2024.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 ومعرفة موعد الزيادة الجديدة.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024

ووفقًا لوزارة المالية، من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 والزيادة الجديدة للمرتبات بداية من 1 مارس 2024.

الزيادة الثامنة في عهد الرئيس السيسي

وتعد هذه الزيادة، هي الزيادة الثامنة في عهد الرئيس السيسي، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام، من المخاطبين منهم بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وغير المخاطبين.