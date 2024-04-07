مصطفى عمار يهنئ قيادات الصحف القومية الجديدة: كل الأمنيات بالنجاح والتوفيق

هنأ الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، القيادات الصحفية الجديدة بالمؤسسات القومية، معبّرًا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق بعد اختيارهم كقيادات للصحف القومية في مصر سواء على مستوى رؤساء التحرير أو رؤساء مجالس الإدارة، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.

كل الشكر والتقدير للأساتذة والزملاء من قيادات الصحف القومية السابقين

وقال رئيس تحرير جريدة «الوطن»، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل الشكر والتقدير للأساتذة والزملاء من قيادات الصحف القومية السابقين، قدمتم ما عليكم واجتهدتم وتميزتم، كل الشكر والتقدير لكم، الصحافة المصرية عظيمة بأولادها سواء في الصحف القومية أو الخاصة».

حركة تغييرات صحفية بالمؤسسات القومية

كانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والأساتذة وليد عبد العزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وأعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أعلن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكّدًا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنّ التغيرات جاءت ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة المقبلة، متوجهًا بخالص التهنئة للجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكّدًا دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.