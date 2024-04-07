طفل يسأل علي جمعة: لماذا لم يعش النبي محمد حتى الآن؟

طرح طفل سؤالًا مهما على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وهو: «ليه ربنا مخلاش سيدنا محمد عايش لحد دلوقتي».

ورطة كبيرة على المؤمنين

ورد جمعة على هذا السؤال خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، قائلا: «دي كانت هتبقى ورطة كبيرة، وكل لما هو عايش عليه الصلاة والسلام، كل ما الوحي نازل والدين يتسع، والأوامر بتكتر والتكاليف بتكتف».

وتابع: «ده تخيل منك يا جدع أنت ده حاجة غريبة جدا، سيدنا النبي قال لنا حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خير حمدت الله، وإن وجدت غيره استغفر لكم».

كثرة الأوامر في حالة وجود النبي محمد بيننا

وأضاف: «النبي محمد أعطانا أوامر مثل الصوم وغيره، لو كان عايش كان زمانهم 600 تكليف، وربنا خلاه مش موجود دلوقتي رحمة بنا، صحيح إحنا اتحرمنا من إننا نشوفه، أو نتبرك به».