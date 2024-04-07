قناة الناس تعرض تلاوة مؤثرة بصوت الشيخ أحمد داوود (فيديو)

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، تلاوة مؤثرة يرق لها القلب بصوت الشيخ أحمد داوود سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف لدولة اليابان.

ونقلت قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، بتوجيهات من وزارة الأوقاف.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض الخريطة الجديدة لبرامجها التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.