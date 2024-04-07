«صحة كفر الشيخ» ترفع درجة التأهب في المستشفيات لاستقبال عيد الفطر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والتواجد بكثافة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

إعلان جداول النوبتجيات خلال أيام العيد

ووجّه الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإعلان جداول النوبتجيات لأيام العيد في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات في مكان واضح وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة خلال أيام العيد،‏ كما شدّد على عدم انصراف أي من الفرق الطبية إلا بعد استلام الفريق المناوب، مع ضرورة تواجد كافة أطقم الفرق الطبية الثابتة في جميع الوحدات الصحية، ورفع درجة التأهب القصوى.

ونبه «شقوير»، على تواجد مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية أول أيام العيد المبارك بعد صلاة العيد مباشرةً في جميع مواقع العمل وفي جميع أيام العيد وذلك للتأكد والاطمئنان على سير العمل، وتواجد كافة المستلزمات الطبية وكافة الأطقم الطبية والتمريض لضمان استيعاب المواطنين وتقديم الخدمات الطبية بأفضل أداء طوال أيام العيد.

تجهيز عيادات متنقلة طبية مجهزة للتواجد في 11 موقعا

وكلّف «شقوير»، فرق المرور من الطب العلاجي والطب الوقائي بالمرور على جميع الوحدات والمستشفيات للتأكد من سير وانتظام العمل، مع رفع الجاهزية القصوى من خلال توفير كافة الأمصال الطبية والمستلزمات والأدوية من إدارة الصيدلة ‏وبالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة، والتنسيق أيضاً مع منسق القوافل الطبية لتجهيز عيادات متنقلة طبية مجهزة للتواجد في 11 موقع بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ بالقرب من تجمعات صلاة العيد المبارك.

وأوضح «شقوير»، توفير عيادة طبية متنقلة من القوافل الطبية أمام حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ لتقديم الخدمة لجميع المواطنين في أي وقت طوال أيام العيد المبارك، مؤكداً على توفير الفرق الطبية المتحركة في جميع أماكن التجمعات والمساجد خلال أيام العيد المبارك، وتوفير الكشف الطبي، وتلقي الحالات، وتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.